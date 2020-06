Promi-Shopping-Queen: Panagiota Petridou ist die Läster-Queen

Doch nackt konnte sie sich bei "Promi Shopping Queen" nicht präsentieren.

Designer Guido Maria Kretschmar formulierte ihren finalen Look dann folgendermaßen: "Was ist das denn für ein Jahrestag? Python tot getreten und oben so ein Vogelgerippe drauf - also meins ist es nicht!"

Abgesehen von ihrem eher durchschnittlichem Geschmack in Sachen Mode, glänzte Panagiota Petridou mit einer anderen Leistung. Lästern!

Blödes Motto von Dolly Buster, "Glitzer-Clutch, die aussieht wie 'ne Tupperbox" von Andrea Göpel und für Tanja Szewczenko: "Von hinten siehst du aus wie ein englischer Hooligan." Überall und an jedem hat Panagiota Petridou etwas auszusetzen.

Nettigkeiten? Fehlanzeige! Meistens lästerte die Moderatorin natürlich nur, wenn sie alleine vor der Kamera gefragt wurde.

Letztlich hat das Karma zugeschlagen - sie belegte den letzten Platz...

