Promi-Shopping-Queen: Verena Kerth & die ungetragenen Louboutin-Schuhe

Guilia Siegel präsentiert in ihrem 250 Quadratmeter Penthouse ein ziemlich beeindruckendes Ankleidezimmer, doch It-Girl Verena Kerth toppt einfach alles.

Mal ganz abgesehen von ihrem Kleiderschrank prall gefüllt mit den tollsten und ausgefallensten Designerkleidern, fällt vor allem ihr Schuhschrank ins Auge.

Von oben bis unten bestückt mit Christian-Louboutin-Schuhen mit der unverkennbaren roten Sohle. Das ist ja vielleicht nicht mal so ungewöhlich, immerhin ist sie seit vier Jahren mit Produzent und Unternehmer Martin Krug zusammen.

Aufreger des Abends war eher ein anderer: alle Schuhe waren ungetragen.

"Diese Schuhe stehen seit drei Jahren neu im Schrank", so Verena Kerth während der Show "Promi Shopping-Queen".

Die absolute Verschwendung!

Oder war der Schrank von Verena Kerth etwa Fake? Schubladenweise Pada-, Chanel-, Jimmy Choo-Taschen. Dazu Joggingklamotten von Chanel und die dutzend Dolce&Gabbana-Roben.

Alles nur geliehen? Wäre ganz schön peinlich!

