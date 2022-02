"Prominent getrennt": So steht Samira zu Serkans Show-Comeback mit Carina Spack

Aktuell gibt es im Leben von Serkan ohnehin nur eine Frau - die Mutter seiner ungeborenen Tochter. Das für seine Ex Carina aufs Spiel zu setzen, kommt für den Bachelor-Boy nicht in Frage. Deswegen herrschte schon beim Einzug in das "Prominent getrennt"-Haus in Südafrika eine eisige Stimmung zwischen ihm und seiner Verflossenen. Ob er Carina die ganze Show über ignorieren wird, wird sich zeigen.

Ab dem 22.02.2022 können die Zuschauer auf RTL mitfiebern und beobachten, wie sich das Verhältnis zwischen Serkan und Carina sowie den anderen Ex-Promi-Paaren entwickelt.

