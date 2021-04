Carmen Geiss: Heftiger "Promis unter Palmen"-Ausraster

Kein Format sorgt momentan für so viel Furore wie "Promis unter Palmen"! Gleich in der ersten Folge kam es zu einem handfesten Skandal. Prinz Marcus von Anhalt äußerte sich extrem schwulenfeindlich gegenüber Dragqueen Katy Bähm. Die Szene war so heftig, dass Sender SAT.1 die Folge wenig später aus der Mediathek löschte. Jetzt meldet sich auch Carmen Geiss zu dem Homophobie-Skandal zu Wort...