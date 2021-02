"Promis unter Palmen": Jenny Frankhauser lüftet das Geheimnis

Ein genaues Startdatum für "Promis unter Palmen" steht bisher noch nicht fest. Doch in der zweiten Runde der Show sollen die Promis natürlich wieder von den Kameras begleitet werden und für die Siegerprämie an ihre Grenzen gehen. Schon in der ersten Staffel gab es großen Ärger und es könnte auch in diesem Jahr wieder richtig spannend werden...