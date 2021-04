"Promis unter Palmen": Jetzt mischt sich Ennesto Monté ein

Ennesto schaltet sich ein

In seiner Instagram-Story teilt Ennesto nun den Screenshot eines Artikels, in dem sich die "Bild"-Zeitung fragt, warum Trash-TV immer schlimmer wird. Darauf hat der On-Off-Freund von Daniela Büchner eine eindeutige Antwort: "Ganz einfach. Weil viele ohne Lebensgeschichte gebucht werden. Und was bleibt für einen übrig, der nichts zu erzählen hat? Genau. Saufen, Beleidigungen, Aggro-Verhalten."

Viele Fans stimmen dieser Aussage zu. Unter den Instagram-Beiträgen der "Promis unter Palmen"-Teilnehmer häufen sich seit Montag die schockierten Kommentare. "Was sind da für Gestalten drin? Die erste Staffel war schon sehr schlecht aber das hier übertrifft ALLES, was Z Promis zu bieten haben", schreibt eine empörte Userin beispielsweise auf der Seite von Giulia Siegel. Und Elena Miras verspricht in ihrer Story, dass die nächsten Folgen sogar noch heftiger werden. Auweia...