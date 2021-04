"Promis unter Palmen": Jetzt packt Giulia Siegel aus

Giulia packt aus

Auf ihrer Instagram-Seite hat Giulia extra einen Bereich für ihre Fans eingerichtet. Dort können sie über die Sendung diskutieren und ihre Kritik loswerden. "Hier dürft ihr kommentieren, diskutieren und auch bisschen schimpfen. Aber bitte immer alles konstruktiv und niemals unter der Gürtellinie. Ich blockiere hier sonst sofort", schreibt die 46-Jährige zu dem Post.

Ein Fan möchte wissen, ob Giulia wirklich 24 Stunden am Tag mit den anderen Teilnehmern zusammen war und ob es ihr verboten wurde, über die Hintergründe der Staffel zu sprechen. Darauf antwortet sie mit einem knappen aber eindeutigen "Ja". Ein weiterer User merkt an, dass es Giulia wahrscheinlich egal ist, ob sie gute oder schlechte Presse bekommt. "Hauptsache, es wird über einen geredet", meckert die Followerin. Doch da kann die TV-Schönheit nicht zustimmen. "Nein. So denke ich nie. Die anderen schon eher", stellt sie klar. Autsch! Ein klarer Seitenhieb...

