"Promis unter Palmen": SAT.1 setzt die Skandal-Show endgültig ab!

In diesem Jahr sorgte "Promis unter Palmen" nicht nur für Skandale, sondern wurde nach dem plötzlichen Tod von Willi Herren auch nicht mehr im TV ausgestrahlt. Offenbar hat der Sender im nächsten Jahr keine Lust mehr auf die Kritik an der Show. Deshalb wird die Sendung nun komplett abgesetzt! "PuP"-Fans werden also nicht mehr in den Genuss einer weiteren Staffel kommen.