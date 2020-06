Prostituierte gefesselt und misshandelt

Ein 23-Jähriger soll die Frau beklaut, misshandelt und gefesselt haben. „Ihm wird schwerer Raub und schwere Vergewaltigung vorgeworfen“, so der Staatsanwalt in der „Bild“-Zeitung. Der Verdächtige hat die Vorwürfe bestritten, soll am Wochenende aber am Tatort gewesen sein.

Die Tat geschah am Samstag gegen 19 Uhr. Nachdem er sie gefesselt hat, soll der Mann den Wohnwagen durchsucht haben und suchte offenbar nach Wertgegenständen. Das Opfer konnte flüchten und hat Hilfe bei anderen Autofahrern gefunden. Der Verdächtige wurde festgenommen.