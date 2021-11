Puneeth Rajkumar: Der Bollywood-Star ist tot

Die Ärzte versuchte alles, um das Leben des Schauspielers zu retten - jedoch hatten sie keine Chance. Puneeth Rajkumar verstarb dann kurze Zeit später in dem Krankenhaus. "Herr Puneet Rajkumar, 46 Jahre alt, wurde am 29.10.21 mit der Diagnose eines Herzinfarkts mit EKG durch einen Hausarzt ins Vikram-Krankenhaus gebracht. Zum Zeitpunkt des Eintreffens war der Patient nicht ansprechbar und lag in Herzasystolie", teilte das Hospital mit.