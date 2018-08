Qualvoller Tod im Urlaub: 37-Jährige stirbt nach Buffet-Mahlzeit

Reddit this

Eigentlich wollte Nathalie Rawnsley aus England nur einen schönen Urlaub mit ihrem Mann und den gemeinsamen Kindern verbringen. Doch nun ist sie tot.

Die Familie aß im Hotel zu Abend und bediente sich am reichhaltigen Buffet. Die 37-Jährige griff dabei zu Hähnchenbrust. "Nachdem Natalie zu essen begann, bemerkten wir, dass das Hühnerfleisch noch blutig war. Sie ging zurück zum Buffet und holte sich ein neues Stück. Von dem rohen Stück hat sie höchstens ein paar Bissen gegessen", erzählt ihr Ehemann gegenüber "Daily Mail".

Ihr Zustand verschlechterte sich zunehmend

Was die beiden da noch nicht wussten: Das Fleisch war mit E. Coli-Bakterien verseucht. In der Nacht musste sich Nathalie ständig übergeben und klagte über heftige Bauchschmerzen. Ihr Ehemann rief einen Arzt, der zunächst nur eine Magen-Darm-Grippe feststellte.

Doch es ging der armen Frau zunehmend schlechter. Ihr Mann brachte sie in das 70 Kilometer entfernte Krankenhaus. Mittlerweile hatte sie schreckliche Schmerzen in den Beinen und ihr Körper war von roten Flecken übersät. Ihr Herzschlag wurde immer schwä , bis sie am Tag darauf starb.