Queen of Drags: Liebes-Sensation hinter den Kulissen!

Bei "Queen of Drags" liegt Liebe in der Luft! Hat es etwa zwischen zwei Kandidatinnen gefunkt?

"Queen of Drags" schlug ein wie eine Bombe! Trotz anfänglicher Skepsis wird die neue Show mit , und von Publikum und Kritikern gefeiert. In der letzten Folge sollten die Kandidatinnen eine Performance zum Thema "The Art of Drag" präsentieren. In der nächsten Episode wird es laut noch "härter und sexier!"

Wer meistert die Müll-Challenge?

Die Queens müssen sich aus Abfall ein cooles Show-Outfit basteln. "Ein paar Dinge, die auf den ersten Blick aussehen wie Müll. Wie so oft im Leben muss man einfach mal die Perspektive und den Blickwinkel ändern", erklärt Bill in der Vorschau. Wenn das mal keine Herausforderung ist! Katy Bähm ist jedenfalls siegessicher. "Natürlich will ich Yoncé vom Thron stoßen. Nicht nur stoßen. Ich kick die alte runter", verspricht sie.

Aria Addams und Hayden Kryze nähern sich an

Abseits der Show-Bühne geht es harmonischer zu. Zwischen Aria Addams und Hayden Kryze knistert es gewaltig. In dem kurzen Vorschau-Clip ist zu sehen, wie die beiden auf dem Sofa eng aneinander kuscheln. Zärtlich streichelt Aria Hayden über die Schulter. "Hayden und ich haben uns im Verlaufe des Castings kennengelernt und finden uns ganz nett", gibt Aria zu. Wie es zwischen den beiden weitergeht? Das erfahrt ihr heute Abend um 20:15 Uhr bei ProSieben...

