"Queen of Drags"-Star Bambi Mercury: Die Zwillinge sind da!

Vor kurzem überraschte Bambi Mercury alias Tim mit zuckersüßen Baby-News. "Ja, ich werde Papa! Meine beste Freundin Anca ist Anästhesistin. Sie hat mich gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte, mit ihr ein Kind zu bekommen", erzählte er der "BILD"-Zeitung. Gestern sind die Babys endlich auf die Welt gekommen.

Die Zwillinge von Bambi Mercury sind endlich da

Bambi ließ seine Follower an diesem ganz besonderen Moment teilhaben. Begleitet wurde er von "Queen of Drags"-Konkurrent Candy Crash. "Ich war noch nie so wach, ich bin so aufgeregt", gestand der -Star. Wenig später war es endlich soweit: Bambi durfte seine Töchter Frieda und Victoria zum ersten Mal in dem Arm halten. Ein emotionaler Moment! Doch wenig später war er schon wieder zu Scherzen aufgelegt. "Sie sehen noch nicht aus wie Menschen. Eher wie Vava", witzelte er.

Bambi Mercury: "Es ist der Wahnsinn"

In der gestrigen Folge von "Queen of Drags", die schon vor ein paar Wochen aufgezeichnet wurde, plauderte Bambi mit , und bereits über seine neue Rolle als Vater. "Ich bin mega aufgeregt. Ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann mal in diese Situation komme. Es ist der Wahnsinn. Zu Weihnachten werde ich ein Kind links und ein Kind rechts haben." Am Ende musste Bambi übrigens die Show verlassen. Doch der schönste Sieg wartet ja eh zu Hause.

