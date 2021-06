Queen Elizabeth: Alles Lüge - Jetzt platzt ihr erstmals der Kragen

"Never complain, never explain" (dt.: „Nie beschweren, nie erklären“) – das ist das eiserne Motto von Elizabeth II.. Skandale werden ausgesessen. So hat die Queen die Monarchie erfolgreich durch die schwersten Krisen geführt. Aber das war einmal! Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte: ein Namensstreit um ihre neue Urenkelin. Die heißt nämlich "Lilibet" – so nannte Prinz Philip (†99) seine Frau stets liebevoll. Doch die Queen wurde wohl gar nicht gefragt, ob sie mit diesem sehr persönlichen Namen überhaupt einverstanden ist. Harry behauptete, doch – was offenbar eine weitere eiskalte Lüge ist!