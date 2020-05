Queen Elizabeth: Aus und vorbei!

Reddit this

Oh je! Dieses Jahr ist für die Queen überhaupt nicht rosig! Nachdem ihr Enkel Harry und dessen Frau Meghan Anfang des Jahres bekannt gaben, dass sie aus dem Königshaus austreten, steht die Queen nun vor der nächsten Herausforderung...

Herzogin Meghan & Prinz Harry: "Das bedeutet die Trennung"

Die Queen durchlebt schwere Monate

Aktuell befindet sich die Queen mit in Quarantäne, um sich nicht der Gefahr der Corona-Pandemie auszusetzten. Nachdem bereits daran erkrankte, setzt das Königshaus alles daran, um weitere Ansteckungen zu vermeiden. Doch wie nun enthüllt wurde, geht die momentane Lage an den Windsors dennoch nicht spurlos vorüber. So wurde nun bekannt gegeben, dass die Queen eine Entscheidung fällen musste, die ihr alles andere als leicht fiel...

Die Queen musste eine drastische Entscheidung treffen

Wie nun durch den "Mirror" enthüllt wurde, mussten 400 Palastmitarbeiter entlassen werden, die in den königlichen Palästen arbeiten, wenn diese in den Sommermonaten für Besucher geöffnet sind, Da auf Grund der aktuellen Lage keine Besichtigungen stattfinden können, können die Mitarbeiter auch ihren Job nicht ausüben. Für die Königin definitiv eine bittere Bilanz. Schließlich ist die Queen dafür bekannt, dass ihr das Wohl ihrer Angestellten stets am Herzen liegt!

