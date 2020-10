Queen Elizabeth: Aus und vorbei! Sie hat alle Hoffnung verloren!

Das diesjährige Weihnachtsfest bereitet der Queen mächtig Kopfzerbrechen. So ist es das erste Weihnachten, welches sie ohne ihren Enkel Harry feiern wird. Für die Königin alles andere als leicht! Doch damit nicht genug! Wie nun durch "Express" berichtet wird, kann sie eventuell auch nicht mit Kate, William und Co. die Festtage begehen, da in Großbritannien noch strikte Kontaktbeschränkungen bestehen und sich nicht mehr als sechs Personen treffen dürfen. Was für ein bitterer Schlag...