Queen Elizabeth: Aus und vorbei! Sie trifft eine folgenschwere Entscheidung!

Wie jetzt berichtet wird, soll Prinz Andrew am Remembrance Sunday nicht am Gedenkgottesdienst für britische Soldaten teilnehmen. So heißt es durch "Daily Mail": "Sofern sich der Stand der Dinge nicht drastisch ändert, glaubt niemand, dass der Herzog an dem Gedenktag jemals wieder in den Reihen der königlichen Familie stehen wird." Autsch! Für die Monarchin sicherlich eine schwerer Entschluss. Bleibt somit nur zu hoffen, dass Königin in Zukunft von derartigen Entscheidungen verschont bleibt...