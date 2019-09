Es klingt unfassbar. Und doch ist es jetzt das brisanteste Thema im Buckingham-Palast: Königin Elizabeth (93) hat alle Mitarbeiter angewiesen, dass sie nicht mehr auf Herzogin Meghan (38) angesprochen werden will! Weil die Queen sich oft genug über die arrogante und rücksichtslose Ehefrau ihres Enkels Harry (35) ärgern musste. Den Mitarbeitern ist klar: Das ist der Anfang vom Ende – damit jagt Königin Elizabeth die Herzogin vom Hof! Schluss, aus, vorbei!

Eiszeit zwischen der Queen und Herzogin Meghan

Wie viele Chancen hatte sie der jungen Amerikanerin gegeben: Sie hatte sie selbst beiseite genommen und getadelt. Schwiegerenkelin Kate (37) hatte ebenfalls eindringlich mit Meghan gesprochen, genauso wie Schwiegertochter Sophie von Wessex (54). Alles gute Zureden war vergebens. Und was sagt Meghan zu dem Palastverbot? Sie soll sich fast an ihrer Null-Kalorien-Cola verschluckt haben, als sie davon hörte.

Queen Elizabeth II.: Traurige Neuigkeiten!

Herzogin Meghan kann die Aufregung nicht verstehen

Und so zeigte sich die Herzogin völlig uneinsichtig. Es sei doch wohl nicht schlimm gewesen, dass sie eine Einladung der Queen ausgeschlagen hatte. Weil sie lieber nach New York jettete. Immerhin ist es in England doch so spießig und langweilig! Und es ist ja wohl auch kein Problem, dass sie sich in Amerika nach einer schicken Villa umsieht. Für sich, Harry und Baby Archie (4 Monate). Die paar Millionen – Geld spielt doch nun wirklich keine Rolle! Harry hat zwar immer noch die rosarote Brille auf. Trotzdem sieht selbst er: Das Ansehen seiner Liebsten muss aufpoliert werden. Imageberater wurden deshalb angeheuert.



Doch die warfen ganz schnell genervt das Handtuch. Meghan war zu zickig, zu unzuverlässig, zu unfreundlich. In Palastkreisen schlägt man jetzt die Hände überm Kopf zusammen und fragt sich: Was glaubt die denn, wer sie ist? Aber bitte bloß nicht die Queen darauf ansprechen…

Diese Fakten wusstet ihr garantiert noch nicht über die Queen: