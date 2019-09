Reddit this

Queen Elizabeth: Bittere Enthüllung! So schlecht geht es ihr wirklich!

Oh je! Traurige Nahrichten von der Queen! Wie nun berichtet wird, geht es der Monarchin momentan überhaupt nicht gut...

Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Erst vor einigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass Herzogin Meghan und Prinz Harry aus "The Royal Foundation" ausgetreten sind. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Meghan und Harry geben der Queen einen Korb

So wie jedes Jahr, verbringt die Queen auch aktuell ihren Sommerurlaub auf Schloss Balmoral. Für gewöhnlich wird sie während dieser Zeit immer wieder von der königlichen Familie besucht, um gemeinsame Zeit zu verbringen, fern ab von Terminen und royalen Pflichten. Eigentlich eine schöne Tradition. Doch jetzt das Traurige! Obwohl die Queen auch Meghan und Harry einlud, gaben sie der Königin einen eiskalten Korb. Wie es heißt, wollen sie Baby Archie die Reise nicht zumuten. Für viele Royalisten absolut unglaubwürdig, da die beiden erst vor einigen Wochen mit ihrem Baby in den Sommerurlaub flogen. Für die Queen ein absoluter Affront!

Die Queen ist bestürzt

Wie nun berichtet wird, soll die Königin von Harrys und Meghans Verhalten absolut schockiert sein. So verrät eine Quelle gegenüber "Gala": "Ich höre von meinem Informanten aus dem Palast, dass Meghans Weigerung, die Queen in Balmoral zu besuchen, für Spannungen in der Windsor-Familie gesorgt hat." Weiter heißt es: "Zumal Harry wohl ganz gerne nach Schottland gefahren wäre." Die Quelle weiß, dass die Queen deswegen "sehr verletzt" sei. Autsch! Ob sich diese Wogen wohl wieder glätten werden?

