Queen Elizabeth: Bitterer Abschied von London

Am vergangen Samstag musste die Queen von Prinz Philip für immer Abschied nehmen. Die Königin trug in Windsor ihren geliebten Ehemann zu Grabe, mit dem sie 73 gemeinsame Jahre verbrachte. Für die Königin einer ihrer schlimmsten Wege. So brach mit dem Tod von Prinz Philip die größte Stütze in ihrem Leben weg. Wie es nun heißt, soll die Königin deswegen auch mit dem Gedanken spielen, Schloss Windsor nicht mehr zu verlassen, um Prinz Philip noch nah zu sein.