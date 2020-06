Queen Elizabeth: Bitterer Verlust!

Eigentlich ist es üblich, dass jedes Jahr im Juni zu Ehren des Geburtstages der Queen die sogenannte "Trooping the Colour"-Parade abgehalten wird, Für die Königin jedes Jahr ein ganz besonderes Ereignis! Doch in diesem Jahr kann die Großveranstaltung, auf Grund der Pandemie, leider nicht stattfinden. Stattdessen soll eine kleine Militärzeremonie an der Residenz der Queen abgehalten, berichtet "Hello!". Oh je! Bleibt somit nur zu hoffen, dass die Queen ihren Tag dennoch genießen kann...