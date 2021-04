Queen Elizabeth: Der nächste Todesfall! Wie soll sie das nur ertragen?

Die aktuelle Zeit stellt Queen Elizabeth vor eine Reihe von Herausforderungen. So musste sie nicht nur ihren geliebten Ehemann Prinz Philip am vergangen Wochenende für immer verabschieden, auch die royale Familie machte in diesem Jahr immer wieder mit einer Reihe von Negativ-Schlagzeilen von sich reden. Doch damit nicht genug! Wie nun bekannt gegeben wurde, verstarb nun ein weiterer Vertrauter der Königin!