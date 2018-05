Queen Elizabeth: Diese Geste sorgt für jede Menge Aufsehen!

Welch wundervolle Neuigkeiten von Queen Elizabeth! Am 19. Mai geben sich Prinz Harry und Meghan Markle das Jawort. Dass die Vorbereitungen dafür schon jetzt auch Hochtouren laufen, ist klar. Solch ein royales Großereignis muss schließlich bis ins Detail geplant werden.

Ein Glück, dass Prinz Harry und Meghan Markle zumindest ihrer Gäste vom Geschenke-Vorbereitungs-Stress befreit haben. Die beiden wünschen sich ausschließlich Geldgeschenke, die für einen guten Zweck gespendet werden sollen. Eine Person scheint sich daran jedoch nicht zu halten: Die Queen höchstpersönlich!

Meghan Markle & Prinz Harry: Diese Bedrohung gefährdet ihre Hochzeit

Queen Elizabeth: Besonderes Hochzeitsgeschenk für Prinz Harry und Meghan Markle

Obwohl Prinz Harry und Meghan Markle bereits ankündigten, dass sie keine materiellen Geschenke zur Hochzeit erhalten wollen, hat sich die Queen für ihren Enkel und seine Angebetete ein ganz besonderes Präsent überlegt. Wie die britische "Hello" jetzt berichtet, sollen der Prinz und die "Suits"-Darstellerin von der Queen ihr eigenes Anwesen erhalten, auf dem die beiden in ihre gemeinsame Zukunft starten sollen. Klar, dass die Briten dabei vor allem eine Frage beschäftigt: Wo werden Prinz Harry und Meghan Markle nach der Hochzeit hinziehen?

Prinz Harry und Meghan Markle: Wo werden sie wohnen

Wie es von "Hello" ebenfalls heißt, wird darüber spekuliert, ob Prinz Harry und Meghan Markle nach ihrer Hochzeit das "York Cottage" erhalten sollen. Das Anwesen liegt auf dem Gelände der königlichen Residenz Sandringham House und befindet sich in der englischen Grafschaft Norfolk. Aber auch ein Gebäude in der Grafschaft Sussex könnte als zukünftige Wohnort von Prinz Harry und Meghan Markle dienen. Schließlich soll die Queen der Schauspielerin und dem 33-Jährigen nach ihrer Hochzeit die Titel Duke and Duchess of Sussex verleihen.

Bestätigt wurden die Vermutungen jedoch noch nicht. Wo die beiden also letztendlich wohnen werden? Wir können gespannt sein...

.