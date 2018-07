Diese Nachricht rührt definitiv zu Tränen! Eigentlich befindet sich die Queen momentan in Balmoral Castle, um ihren wohlverdienten Sommerurlaub zu genießen. Die Monarchin nutzt einmal im Jahr diese Zeit, um sich von den royalen Verpflichtungen zu erholen und um neue Energie zu tanken. Umso verwunderlicher somit die neuste Meldung der englischen Königin. In einem emotionalen Statement wendet sich die Queen nun an die Öffentlichkeit.

Doch was hat sie ihrem Volk zu sagen?

Queen Elizabeth: Botschaft aus dem Sommerurlaub

Obwohl eigentlich bekannt ist, dass sich die Queen während ihres Sommerurlaubes nicht mit royalen Verpflichtungen beschäftigt, sorgt nun eine Botschaft der Königin bei ihrem Volk für jede Menge Aufsehen. Der Grund dafür: Die Königin wendet sich in einem emotionalen Statement zu Wort und spricht dem griechischen Volk ihren seelischen Beistand während der schlimmen Waldbrände, die momentan in dem Mittelmeerland herrschen, aus.

Queen Elizabeth: Diese Nachricht rührt zu Tränen

Auf der "Website des Buckingham Palastes " ist die rührende Botschaft der Königin zu lesen. So heißt es: " und ich drücken den Menschen in Griechenland nach den verheerenden Bränden in Attika und in ganz Griechenland unser tiefstes Mitgefühl aus. Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Familien und Freunden den Opfern dieser schrecklichen Tragödie und all jenen, die ihre Häuser verloren haben. Meine Anerkennung gilt den griechischen Rettungsdiensten und Freiwilligen, die Unterstützung geleistet haben." Absolut ehrliche Worte, die das Mitgefühl des royalen Ehepaares zum Ausdruck bringen!