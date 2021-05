Queen Elizabeth: Dieser Mann ist jetzt an ihrer Seite

So wie jedes Jahr, soll auch in diesem Sommer eine Geburtstagsparade zu Ehren der Königin stattfinden. Auch wenn die Feierlichkeiten lediglich im kleinen Rahmen stattfinden sollen, soll die Königin dennoch durch eine Parade gewürdigt werden. Für die Monarchin sicherlich alles andere als leicht. Schließlich muss sie diesen Termin ohne Prinz Philip bestreiten. Doch wie nun durch "Mail on Sunday" enthüllt wurde, wurde der Königin für ihren großen Tag ein besonderer Ehrengast zur Seite gestellt. So wird niemand geringeres als ihr Cousin Prinz Edward an der Veranstaltung teilnehmen. Der Prinz stand der Königin bereits 2013 zur Verfügung, als Prinz Philip von einer Operation erholen musste. Die Queen muss den Termin somit nicht alleine bestreiten - zum Glück!

Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass die Königin ihren großen Tag dennoch ein wenig genießen kann.