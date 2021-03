Queen Elizabeth: Doppelte Nachwuchs-News für die Königin!

Wie nun unter anderem "People" berichtet, hat sich die Königin zwei neue Vierbeiner zugelegt. Das die britische Monarchin ein wahrer Hunde-Fan ist, ist definitiv nichts Neues. So hatte sie in den vergangen Jahren stets mehrere Corgis um sich. Und scheinbar will sie dieser Leidenschaft auch im hohen Alter weiterhin nachgehen. So zählt die Monarchin nämlich nun zwei weitere Hundewelpen zu ihrem Besitz. Und wie hat sie ihre zwei neuen Goldstücke genannt?