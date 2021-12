Queen Elizabeth: Erneute Hiobsbotschaft vor Weihnachten

In diesem Jahr ist einiges anderes als gewohnt. Nachdem sie schon den festlichen Weihnachts-Lunch im Buckingham-Palast wegen der Corona Pandemie absagen musste, fällt nun auch diese königliche Tradition ins Wasser. Und das auch noch gerade in diesem Jahr, in dem die Queen bereits so viele Verluste ertragen musste. Nicht nur starben viele ihrer engsten Vertrauten, der größte Rückschlag war gewiss der Tod ihres geliebten Mannes Prinz Philip. Dieses Jahr muss die Queen das erste Weihnachtsfest ohne ihn an ihrer Seite verbringen. Da muss es besonders hart für die Monarchin sein, dass so viele altbekannte Rituale nicht stattfinden können, an denen sie sich in dieser schweren Zeit hätte festhalten können. Zum Glück ist die Zusammenkunft der Familie noch nicht komplett vom Schirm und Queen Elizabeth kann sich trotz aller Niederschläge auf den Rückhalt ihrer Liebsten zu diesem besonderen Weihnachtsfest verlassen.

Nur auf die Anwesenheit eines Familienmitgliedes muss sie wohl oder übel verzichten. Prinz Harry und seine Herzogin Meghan werden der Queen über die Feiertage wohl nicht zur Seite stehen. Mehr über den Enkel der Queen, erfährst du im Video: