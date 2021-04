Queen Elizabeth: Erster Geburtstag nach Philips Tod - Sie ist so einsam

Trauriger Abschied von Philip

Wie "Daily Mail" berichtet, hat Elizabeth keine Kraft dazu, ihren Geburtstag groß zu feiern. Offenbar möchte sie ihren Ehrentag mit ihren Hunden und Pferden auf dem Gelände von Schloss Windsor verbringen. Prinz Charles und Herzogin Camilla wollen vorbeischauen, um dem Geburtstagskind Gesellschaft zu leisten. Prinz William und Herzogin Kate wollen sich offenbar per Videochat bei ihr melden. Auch Prinz Edward, der jüngste Sohn der Queen, könnte mit seiner Frau Sophie vorbeischauen. Doch die strengen Corona-Regeln lassen eine große Sause einfach nicht zu. Und nach dem Verlust ihres Lebenspartners hat Elizabeth darauf momentan sowieso keine Lust.

Eigentlich feiert Elizabeth ihren Geburtstag zweimal im Jahr. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Schon 2020 wurde auf die "Trooping the Colour" Geburtstagsparade verzichtet. In diesem Jahr soll es außerdem kein neues Geburtstags-Porträt der Königin geben. Außerdem werden die üblichen Salutschüsse im Hyde Park und am Tower of London nicht abgefeuert. Für Elizabeth beginnt nun ein neues Kapitel ohne ihren geliebten Philip...