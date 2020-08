Queen Elizabeth: Folgenschwere Entscheidung! Es bricht ihr das Herz!

Wie nun eine Quelle gegenüber "National Enquirer" berichtet, soll die Königin das falsche Spiel von Herzogin Meghan durchschaut haben und daraus eine folgenschwere Konsequenz getroffen haben: "Meghan ist eine ambitionierte Selbstvermarkterin, die zugibt, Fotografen bescheid gesagt und Storys in der Presse platziert zu haben, um ihre Karriere voranzubringen." Die Königin soll darüber sogar so sehr verärgert sein, dass sie Meghan aus der königlichen Familie komplett ausschließen will: "Sie sagte es Harrys Frau auch ganz direkt: 'Du gehörst nicht zur Familie!'" Autsch! Das sie damit auch die gute Beziehung zu ihrem Enkel Harry aufs Spiel setzt, wird ihr sicherlich nicht leicht fallen...