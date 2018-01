Queen Elizabeth: Große Sorge um die Königin!

Das sich die Queen so schnell nicht unterkriegen lässt, bewies sie in der Vergangenheit immer wieder. Die neusten Informationen der britischen Königin sind allerdings besorgniserregend. Viele fragen sich: Wird die Queen der königlichen Belastung weiterhin standhalten können?

Queen Elizabeth II: Übergibt sie schon im nächsten Jahr ihre Krone an Kate und William?

Die Queen arbeitet immer

Wie jetzt bekannt wurde, soll die Queen nur zwei Urlaubstage im Jahr besitzen. Die royalen Fans sind voller Sorge: Kann die 91-Jährige diesem Druck weiterhin standhalten? Außer an Ostern und an Weihnachten soll die Queen jeden Tag ihren royalen Pflichten nachkommen. Den Mittelpunkt ihrer Arbeit bilden dabei die sogenannten "Red-Boxes". Darin befinden sich Unterlagen, die täglich von der britischen Königin bearbeitet werden. Nur an Weihnachten und Ostern sollen ihr keine "Red-Boxes" zur Bearbeitung überreicht werden. Kann die Queen dieses Arbeits-Pensum weiterhin erfüllen?

Die Queen erholt sich in Schottland

Um sich von den königlichen Pflichten etwas zu erholen, befindet sich die Queen jedes Jahr für einen längeren Aufenthalt in Schottland. Obwohl auch dorthin die roten Kisten geschickt werden, hat die britische Königin in Schottland weniger Verpflichtungen als in der Hauptstadt.

Im vergangenen Jahr verkündete bereits Prinz Philip, der Ehemann der Queen, dass er sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen möchte. Ob sich die Queen ebenfalls für einen Rückzug entscheidet und damit eine offizielle Abdankung in Erwägung zieht, ist nicht bekannt.