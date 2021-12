Queen Elizabeth: Große Sorge um Prinz William & ihre Thronfolge

Dass Prinz William ein begeisterter Pilot ist, ist schon lange bekannt. Doch genau diese Liebe zur Luft bereitet seiner Großmutter Queen Elizabeth royale Kopfschmerzen! Da er mit seiner Kate und den Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis nur all zu gern den Helikopter als Transportmittel of choice wählt, um zu Terminen anzureisen oder zwischen dem Kensington-Palast in London und Anmer Court in Norfolk zu pendeln, muss er sich von der Queen nun eine Standpauke halten lassen. Der Grund? Der 39-Jährige fliegt den Heli gelegentlich sogar selbst - und dann auch noch mit der ganzen Familie an Board. Ein Insider des Palastest plauderte jetzt gegenüber "The Sun" über die Sorgen der Queen aus: