Queen Elizabeth: Große Trauer um geliebtes Familienmitglied!

Nicht nur der Tod ihrer Cousine macht der Queen aktuell gewaltig zu schaffen. So machte jetzt erst wieder die Meldung die Runde, dass die Königin und ihr Enkel Harry erneut heftig aneinander geraten sind, da der Prinz der britischen Krone noch eine Summe in Millionenhöhe schulden soll, die er einfach nicht zurückzahlen will. Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass die Queen diese schlimme Zeit schnell hinter sich lassen kann...