Queen Elizabeth: Hiobsbotschaft aus dem Palast!

Böser Angriff auf eine schwangere Frau

Wie "The Sun" berichtet, soll ein Soldat der Queen eine schwangere 17-Jährige geschlagen haben. Nachdem er ihr in den Bauch schlug, wurde er von der Polizei wegen Körperverletzung festgenommen. Scheinbar kam es zuvor zu einer Auseinandersetzung in einer Kaserne in der Nähe des Londoner Hyde Parks.

"Jemand hatte sie in der Kneipe gesehen, wie sie zu den Toiletten schlichen, möglicherweise um Drogen zu nehmen", berichtet ein Insider dem Blatt. Die Kommandanten sollen bereits Drogen-Tests angefordert haben.

Die werdende Mutter wurde ins Krankenhaus gebracht. Ihre Verletzungen sind dem Bericht nach nicht lebensbedrohlich und es würde erwartet, dass ihr Baby überlebt.

Wenn man sich die Geschehnisse der letzten Monate anguckt, dürfte es kein Wunder sein, dass Queen Elizabeth langsam der Geduldsfaden reißt. Anstatt sich voll und ganz auf die schönen Dinge des Lebens zu konzentrieren, muss sie sich am laufenden Band mit bösen Nachrichten herumschlagen. Bleibt zu hoffen, dass sich die schwangere Frau schnell wieder erholt und auch Elizabeth bald zur Ruhe kommt...

