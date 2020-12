Queen Elizabeth: Hiobsbotschaft! Große Trauer hinter den Palastmauern

Trauriger Abschied von Vulcan

Wie die britische "The Sun" unter Berufung auf einen Palast-Insider berichtet, ist Vulcan gestorben. Somit bleibt der Queen nur noch ein Hund namens Candy. Vor rund zwei Jahren entschied sie sich dazu, keine weiteren Hunde mehr bei sich aufzunehmen, damit keiner davon sie überlebt und am Ende ohne sie weiterleben muss.

Vulcan war übrigens ein sogenannter "Dorgi". Einer der königlichen Corgis hatte sich damals mit dem Dachshund ihrer Schwester Prinzessin Margaret gepaart. Schon als 18-Jährige fing Elizabeth an, ihre geliebten Hunde zu züchten. Ihre insgesamt über 30 Hunde führten ein luxuriöses Leben und wurden sogar täglich bekocht. "An einem Tag gibt es Lamm, an einem anderen Rind und am nächsten Huhn", verriet der ehemalige Koch der Queen, Darren McCrady, gegenüber "Mirror".

