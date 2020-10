Queen Elizabeth: Ihre Hoffnung ist zerplatzt!

In einem Interview mit dem "Evening Standard" wird Harry nun gefragt, ob es ihm in den letzten Monaten schwer gefallen sei, nicht in seine Heimat reisen zu können, um den Menschen dort in der Coronapandemie zu helfen. Seine Antwort darauf fällt eindeutig aus: "Alles wurde per Video aufgenommen, alles war in einem Raum, irgendwo. Eigentlich spielt es keine Rolle, wo auf der Welt wir waren, wir sind mit den Organisationen in Kontakt geblieben und haben sie so weit wie möglich unterstützt." Meghan ergänzt: "Uns geht es gut. Archie ist so toll. Wir haben großes Glück mit unserem Kleinen. Er ist einfach so aktiv, er ist überall. Er hält uns auf Trab. Wir haben einfach so viel Glück." Autsch! Nach einer Rückkehr ins Königreich klingt das jedenfalls nicht. Was die Queen über diese Worte denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu...