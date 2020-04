Queen Elizabeth II.: Bitter, was sie jetzt verkraften muss!

Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Erst vor knapp drei Wochen trat der "Megxit" in Kraft! Für die Königin alles andere als leicht. Doch damit nicht genug...

Die Queen unterstütze Harry und Meghan

Auch wenn der "Megxit" im Königreich für reichlich Wirbel sorgte und Harry und Meghan dafür jede Menge Kritik verkraften mussten, stand die Queen stets hinter der Entscheidung ihres Enkels und dessen Ehefrau. Um so trauriger somit die jüngste Nachricht für die Monarchin. Wie nämlich nun eine Quelle berichtet, sollen Harry und Meghan heilfroh sein, dass Königreich verlassen zu haben und sich in ihrer neuen Heimat Los Angeles, fern ab der Krone, pudelwohl fühlen...

Meghan und Harry sind glücklich

Wie nun eine Quelle gegenüber "Us Weekly" berichtet, soll Meghan überglücklich sein, wieder in Los Angeles zu wohnen: "Sie haben sich auf den Umzug gefreut und sind sehr zufrieden und glücklich, dass sie sich eingelebt haben. Meghan fühlt sich viel mehr zu Hause und sie fühlt sich wieder wie sie selbst." Der Insider ergänzt: "Harry wollte immer, dass Meghan glücklich, sicher und entspannt ist. Er wird dahin gehen, wo auch immer sie hingeht, das hat er deutlich gemacht. Es ist das nächste Kapitel für ihn und nach seinen früheren Pflichten weht ein frischer Wind in seinem Leben." Autsch! Was wohl die Queen dazu sagen wird?

