Queen Elizabeth II.: Das denkt sie wirklich über Herzogin Meghan!

Es wird nicht ruhig um ! Es vergeht kaum ein Monat, in dem nicht eine Negativ-Schlagzeile über die Herzogin und ihre Familie in der Öffentlichkeit erscheint. Eine Tatsache, über die Queen Elizabeth sicherlich nicht erfreut sein wird. Doch trübt dies auch ihr Bild auf die schöne Frau von ?

Herzogin Kate und Prinz William: Auszeit aus zauberhaftem Grund!

Herzogin Meghan gibt sich Mühe akzeptiert zu werden

Obwohl Meghan seit ihrer Ehe mit Prinz Harry des Öfteren mit dem royalen Protokoll brach, scheint sich die Herzogin immer wieder Mühe zu geben, von den Windsors akzeptiert zu werden. Vor allem bei gemeinsamen Auftritten mit Prinz Harry probiert die Schönheit, ihrem Mann treu zur Seite zu stehen. Ein Punkt, der auch Queen Elizabeth nicht entgangen ist...

Das denkt die Queen über Meghan

Wie nun ein Insider gegenüber "Vanity Fair" berichtet haben soll, soll die Queen von Meghan absolut begeistert sein. Vor allem ihre Ausdauer, die Meghan als Hochschwangere an den Tag legt, soll die Queen bewundernswert finden. So erklärt die Quelle: "In der Generation der Königin hast du normalerweise deinen Bauch versteckt und deine Füße in dieser Phase der Schwangerschaft hochgelegt, aber Meghan hat nicht aufgehört." Was für rührende Worte! Die Queen soll ihre Zuneigung Meghan gegenüber, vor allem in handschriftlichen Briefen zum Ausdruck bringen. Scheint so, als ob bei den Windsors endlich ein wenig Ruhe einkehrt...