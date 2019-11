Queen Elizabeth II.: Aus und vorbei! Die Königin hat genug!

Es wird nicht ruhig bei und ! Erst kürzlich wurden die Dokumentation "An African Journey" ausgestrahlt, in der Prinz Harry und Herzogin Meghan unverblümt über das Leben im Zeichen der Krone sprachen und berichteten, wie sehr ihnen der öffentliche Druck manchmal zu schaffen macht. Für die Queen ein absolutes No-Go!

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Jetzt ist erstmals von Trennung die Rede!

Herzogin Meghan und Prinz Harry schütten ihr Herz aus

Obwohl es für einen Royal absolut untypisch ist, sich zu privaten Belangen zu äußern, nutzen Herzogin Meghan und Prinz Harry in der Dokumentation "An African Journey" die Gunst der Stunde und sprachen darüber, wie unglücklich sie manchmal in ihrem Leben sind. Meghan und Harry erklärten Tom Bradby, der Reporter begleitete die beiden während ihrer Afrika-Reise, dass vor allem der Medienrummel ihnen mächtig zusetzt. Doch während die beiden für ihre ehrlichen Worte zum größten Teil eine positive Resonanz erhielten, soll die Königin vor Wut geschäumt haben...

Die Queen hat genug!

Wie ein Insider gegenüber "Radar Online" berichtet hat, soll die Queen ihren Enkel und dessen Frau nach der Ausstrahlung der Interviews zu sich eingeladen haben, um mit ihnen ein ernstes Wörtchen zu sprechen: "Sie rief das Paar sofort nach der Ausstrahlung des Dokumentarfilms in ihr Privatquartier. In einem schockierenden Showdown sagte sie ihnen, sie sollen sich zusammenreißen und nicht mehr behaupten, sie würden die Monarchie im Alleingang modernisieren. Sie sagte zu Meghan, es sei in Ordnung, im Hippie- so offen zu sein, aber die gehen mit ihren privaten Gefühle nur auf eine Weise um: privat." Autsch! Was Meghan und Harry darüber denken, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerten sich die beiden noch nicht dazu...

