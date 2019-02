Queen Elizabeth II.: Enthüllt! Intimer Blick hinter die Palastmauern!

Eigentlich sind Queen Elizabeth und die Windsors dafür bekannt, dass so gut wie nie private Informationen an die Öffentlichkeit geraten. Umso überraschender somit die neusten Nachrichten...

Queen Elizabeth: Ehe-Drama! Wie kann Philip ihr das nur antun?

Die Queen sucht Verstärkung

Wie nun berichtet wird, soll Queen Elizabeth Verstärkung für ihr Personal suchen. In einer öffentlichen Stellenausschreibung ist die Position eines Butlers ausgeschrieben. Darin heißt es, dass der Bewerber vorab eine "Butler"-Prüfung bestanden haben muss und sich mit seiner Bewerbung ebenfalls dazu bereit erklärt, zwischen dem Buckingham Palast und dem Sommersitz der Queen Balmoral hin und her zu reisen. Des Weiteren wird von dem Butler erwartet, dass er "von offiziellen Mittagessen und Empfängen bis hin zu Staatsanlässen ein außergewöhnliches Gästeerlebnis für alle zu bieten". Was für private Einblicke hinter die Palastmauern! Doch damit nicht genug! Auch das Gehalt des Butlers wird in der Stellenausschreibung bekannt gegeben...

So viel verdient der Butler der Queen

Das Gehalt für die Butler-Stelle soll bei 19.935 Pfund pro Jahr liegen, ca. 22.000 Euro. Wohnen und Verpflegung sind natürlich frei. Ob die Queen unter den Bewerbern wohl einen passenden Kandidaten finden wird? Wir können gespannt sein. Fakt ist jedenfalls, dass ein Butler des Königshauses eine große Portion Diskretion mitbringen sollte, sodass keine unangenehmen Informationen an die Öffentlichkeit gelangen...