Queen Elizabeth II.: Gesundheits-Update! So geht es ihr wirklich!

Bei den Windsors ist ordentlich was los! Erst erschütterte der Sex-Skandal um Prinz Andrew die Öffentlichkeit, dann wurde bekannt gegeben, dass Harry und Meghan das Königshaus verlassen. Zu guter Letzt machte eine besorgniserregende Meldung die Runde, dass es der Queen nicht gut gehen soll. Doch jetzt die Freuden- ...

Queen Elizabeth II. hatte anstrengende Tage hinter sich

Die Nachricht, dass Meghan und Harry ihre royalen Ämter niederlegen, war nicht nur für alle Royalisten ein absoluter Schock. Auch die königliche Familie stand vor der Herausforderung, wie es mit den beiden weitergeht. Die Queen und die übrigen Royales führten eine Reihe von Gesprächen, in denen über die Zukunft von Harry und Meghan diskutiert wurde. Das solch anstrengende Tage nicht spurlos an der Queen vorüber gehen, ist klar. Ende der Woche dann die traurige Nachricht. Die Queen musste einen Termin absagen, da es ihr gesundheitlich nicht gut ging. Wie es hieß, soll sie unter einer schlimmen Erkältung gelitten haben. Doch wie geht es ihr aktuell?

Ist die Queen wieder fit?

Am Sonntagmorgen war die Queen dabei zu sehen, wie sie den Gottesdienst in der St.-Mary-Magdalene-Kirche in Sandringham besuchte. Wie es scheint, befindet sich die Monarchin somit wieder auf dem Weg der Besserung. Ihre Anhänger können also aufatmen. Die Queen zeigte sich zu dem Gottesdienst wie immer perfekt gestylt und kombinierte einen roten Mantel mit einer schwarzen Pelzmütze. Ein absolut gelungener Auftritt. Bleibt somit nur zu hoffen, dass die nächsten Wochen für die Königin etwas ruhiger verlaufen...

