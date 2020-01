Reddit this

Queen Elizabeth II.: Große Sorge! Sie ist vollkommen am Ende!

Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Vor knapp zwei Wochen gaben Harry und Meghan bekannt, dass sie dem britischen Königshaus den Rücken zukehren wollen. Doch während in der Öffentlichkeit darüber berichtet wird, dass die Queen den beiden dafür ihren Segen gegeben haben soll, soll es hinter der Palastmauer ganz anders aussehen...

Die Queen ist traurig

Obwohl zu seiner Großmutter stets ein enges Verhältnis pflegte, konnte ihn die Monarchin nicht davon überzeugen, seinen Austritts-Schritt nochmal zu überdenken. Eine Tatsache, die der Queen schwer zu schaffen machen. Ein Punkt soll der Queen dabei jedoch besonders wehtun: der Umzug von Harry und Meghan nach Kanada und den damit verbundenen Verlust ihres Ur-Enkels Baby Archie. So berichtet eine Quelle gegenüber "Sunday Times": "Sie wird sehr traurig sein, Archie kaum gesehen zu haben, und dass er es verpassen wird, mit seinen Cousins ​​und seiner weiteren Familie aufzuwachsen." Oh je! Die Hoffnung will sie dennoch nicht aufgeben...

Die Queen hofft auf viele Besuche

Auch wenn Harry und Meghan nach ihrem Austritt ihren Lebensmittelpunkt nach Kanada verlegen wollen, soll sich die Queen innerlich wünschen, dass die beiden oft ins Königreich reisen: "Das ist Harrys Zuhause und er wird hier immer die Liebe und die Unterstützung seiner Familie bekommen." Die Quelle fügt abschließend hinzu: "Harry und William wissen nur zu gut, wie schädlich eine unbeständige Kindheit ist." Wie es bei Harry und Meghan wohl weiter geht? Wir können definitiv gespannt sein...

