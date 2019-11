Reddit this

Es ist ein Schlag ins Gesicht der royalen Familie: und haben sich dazu entschlossen, dieses Jahr Weihnachten nicht in England auf Schloss Sandringham zu verbringen. Eine bittere Absage, die besonders der Queen schwer zusetzen muss. Ein Palastkenner verriet nun, wie sehr die 93-Jährige wirklich leidet: "Harrys und Meghans Fehlen wird ein Grund für tiefes Bedauern sein", so Adels-Experte Richard Kay laut "Daily Mail". "Niemand wird ihn mehr vermissen als der Herzogin von Edinburgh. Philip wird kein ewiger Bestandteil dieser Familienzusammenkünfte sein. Er wird nächstes Jahr 99 und ist nicht in seiner besten gesundheitlichen Verfassung im Moment."

Doch mindestens genauso sehr leidet Queen Elizabeth II. "Für die Queen, für die die Familientreffen ein wichtiger Punkt im Kalender sind, wird Harrys und Meghans Abwesenheit ein Grund für große Trauer sein. Es wird auch eine Quelle der Frustration sein." Schließlich gilt Prinz Harry als ihr Lieblingsenkel. Dass er sich offenbar immer weiter von der Familie entfernt, macht der Monarchin schwer zu schaffen.

Wird sich die royale Familie wieder versöhnen?

Mit ihrer Entscheidung, Weihnachten nicht mit der Royal Family zu verbringen, verstärken Harry und Meghan auch die Gerüchte um den Streit der royalen Brüder. Schon im hatten die Eltern von Baby Archie den Familienurlaub auf Schloss Balmoral boykottiert.

Queen Elizabeth II: Aus und vorbei!

Allerdings gibt es Adels-Experten, die nach wie vor die Hoffnung haben, dass Harry und Meghan nach ihrer sechswöchigen Auszeit, die sie sich jetzt nehmen wollen, doch noch pünktlich zu Weihnachten in den Schoß der Familie zurückkehren könnte. Auf ein Weihnachtswunder darf man also noch hoffen - und besonders Queen Elizabeth würde sich darüber wohl besonders freuen...