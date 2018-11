Als Meghan Markle und sich kennenlernten, ahnten sie noch nicht, dass sie schon kurze Zeit später verheiratet sein würden. Die Herzogin und ihr Liebster erwarten 2019 sogar ihr erstes gemeinsames Kind!

Queen Elizabeth: Rührendes Angebot!

Die 37-Jährige ließ ihre Heimat, Freunde und Familie zurück und zog zu ihrem Ehemann. Umso rührender ist das Angebot, dass Queen Elizabeth ihr nun machte: Die Königin soll Meghans Mutter Doria zum Weihnachtsfest eingeladen haben. Somit kann die Herzogin zumindest ihre Mutter an diesem wichtigen Tag bei sich haben.

In der Vergangenheit lud die Queen bereits die Familie von Kate Middleton ein, doch diese erschien nur am Morgen zur Messe in der Kirche. Später feierte die Familie lieber bei sich zu Hause. Da Meghan keine Familie in England hat, dürfte es ihr also viel bedeuten, dass ihre Mutter an Weihnachten bei ihr sein kann.