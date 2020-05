Queen Elizabeth II.: Hiobsbotschaft! Jetzt bricht alles über ihr zusammen

Reddit this

Die letzten Monate waren für Queen Elizabeth wirklich nicht einfach. Der Megxit, das Coronavirus und die Missbrauchsvorwürfe um ihren Sohn bereiteten ihr zahlreiche schlaflose Nächte. Und nun flattert bereits die nächste Hiobsbotschaft ins Haus!

Queen Elizabeth: Jetzt treiben es Harry & Meghan auf die Spitze!

Drama um Prinz Andrew

Am 27. Mai veröffentlicht Netflix eine vierteilige Doku-Serie, in der es um den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein gehen wird. Auch Prinz Andrew wird darin vorgeworfen, sich an einem jungen Mädchen vergangen zu haben. Virginia Roberts behauptet, dass sie von dem Royal insgesamt dreimal zum Geschlechtsverkehr gezwungen wurde.

In der Doku meldet sich auch ein Zeuge zu Wort. Steve Scully behauptet: „Sie war jung und hatte kein Oberteil an. Sie waren mit dem Vorspiel beschäftigt. Er packte sie und rieb sich an ihr.“

Prinz Andrew streitet es ab, Sex mit einer Minderjährigen gehabt zu haben. Obwohl er ankündigte, mit den Behörden zusammenarbeiten zu wollen, soll er diese bis heute konsequent ignorieren. Mittlerweile hat der 60-Jährige sein royales Amt niedergelegt und sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Doch die Veröffentlichung der Netflix-Doku dürfte nun erneut für Wirbel sorgen…

