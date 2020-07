Queen Elizabeth II: Ihr Glück ist endlich wieder zurück!

Das Jahr 2020 wird die Queen sicherlich in keiner guten Erinnerung behalten. So erschütterte nicht nur am Anfang des Jahres des Sex-Skandal von Prinz Andrew die Öffentlichkeit, auch Meghan und Harry sorgten bei der Queen mit ihrem Austritt aus dem Königshaus für jede Menge Kopfzerbrechen. Doch während die Queen aktuell noch aus dem Homeoffice arbeitet, wurde nun zu ihren Ehren ein Gemälde enthüllt, welches ihr ein kleines Lächeln ins Gesicht zauberte...