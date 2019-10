Queen Elizabeth II.: Krankheits-Schock! Jetzt kommt alles ans Licht!

Reddit this

Traurige Nachrichten aus dem britischen Königshaus! Obwohl die Queen dafür bekannt ist, dass sie so schnell nichts aus der Bahn wirft, soll die Königin unter massiven gesundheitlichen Problemen leiden!

Herzogin Kate: Baby-Euphorie! Es wird ein Mädchen

Die Queen musste operiert werden

Bereits 2003 musste sich die Queen wegen Knieproblemen unters Messer legen und einer schwierigen Operation unterziehen. Danach schien es ihr wieder besser zu gehen. Doch jetzt das Traurige! Wie nun enthüllt wurde, soll die Monarchin seit Ende 2018 wieder unter massiven Geh-Einschränkungen leiden. Dabei soll es mittlerweile sogar so schlimm sein, dass es fraglich ist, ob sich die 93-Jährige nicht erneut einer OP unterziehen muss...

Wie schlecht geht es der Queen wirklich?

Wie es durch einen Insider gegenüber "Express" heißt, wurde der Queen nahegelegt, dass sie sich in Zukunft mehr schonen muss und einen Teil ihrer royalen Verpflichtungen an ihre Kinder und Enkelkinder abgeben sollte. Wie die Quelle weiterwissen will, soll die Königin davon jedoch überhaupt nicht begeistert gewesen sein. Ob sich die Monarchin erneut operieren lässt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab der Palast dazu kein weiteres Statement ab...

Große Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?