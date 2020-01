Queen Elizabeth II.: Krisengespräch mit Harry & Meghan

Royales Krisengespräch!

Am Mittwoch sorgten und für jede Menge Wirbel, als sie verkündeten, in Zukunft als aktive Mitglieder des Königshauses zurückzutreten und sich finanziell unabhängig zu machen.

Nach hitzigen Spekulationen um die Bedeutung des Rückzugs für das Paar und das Königshaus berief Queen Elizabeth II. jetzt einen Krisengipfel mit den Beteiligten ein!

Zum Krisengespräch: Die Queen versammelt Prinz Harry, Prinz William und Prinz Charles

Wie TMZ berichtet, soll die 93-Jährige am kommenden Montag in ihrem Landhaus in Sandringham, Norfolk, ein Treffen mit Prinz Harry und der per Telefon zugeschalteten Herzogin Meghan in Kanada angesetzt haben, in dem die Zukunft der Sussexes besprochen werden soll.

Wie es heißt, seien bei dem Treffen auch und geladen.

Laut Angaben des Portals soll die Queen in dem Krisengipfel verschiedene Möglichkeiten besprechen, wie es für Herzogin Meghan und Prinz Harry weitergehen könnte, welche finanziellen Veränderungen auf das Paar zukommen könnten und welche royalen Aufgaben die Sussexes weiterhin ausüben wollen.

Wie Palastinsider erwarten, ergeben sich aus dem Zusammentreffen noch keine konkreten Schritte, auch wenn Palastmitarbeiter bereits konkrete Vorschläge ausgearbeitet hätten, sollen weitere Treffen angesetzt sein.