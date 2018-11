Queen Elizabeth II. & Prinz Philip: Bedeutet DAS ihr Ehe-Aus?

Seit unglaublichen 71 Jahren sind Queen Elizabeth und schon verheiratet. In dieser Zeit gelangen immer wieder Meldungen über ihr Privatleben an die Öffentlichkeit. Erst kürzlich verriet Lady Colin Campbell in ihrem Buch "The Queen's Marriage" pikante Details aus deren Sexleben. Die beiden wahrten immer den Schein. Doch was passiert wirklich hinter den Palastmauern? Steht es um die Bilderbuchehe etwa schlechter, als bisher angenommen?

Queen Elizabeth II.: Todesfalls! Die Königin trauert um ihren langjährigen Begleiter!

Queen Elizabeth und Prinz Philip schlafen nicht zusammen

Pamela Hicks, eine Cousine der Queen, plauderte jetzt Details aus dem Buckingham Palace aus. Die Queen und ihr Prinz Philip sollen seit einiger Zeit in getrennten Betten schlafen! Angeblich sei es in der Oberschicht in England ganz normal, dass man separate Schlafzimmer hat. "Man möchte nicht plötzlich von einem Bein umschlungen oder vom Schnarchen des Anderen gestört werden", erklärte Pamela Hicks gegenüber "Express". Die Königin von England zieht einen erholsamen Schlaf wohl ein paar Schäferstündchen mit ihrem Mann vor.

Doch Sorgen um ihre Ehe müssen wir uns trotzdem nicht machen. Die Cousine gab schnell Entwarnung. "Wenn ihnen danach ist, teilen sie sich manchmal auch ein Schlafzimmer. Es ist wunderbar, je nach Verlangen aussuchen zu können."