Queen Elizabeth II.: Rücktritts-Drama! An Weihnachten platzt die Bombe

Ruhe und Besinnlichkeit zu Weihnachten kann man sich im Hause Windsor vorerst abschminken. Dunkle Skandalbotschaften überschatten das Fest. Als wäre das nicht genug, kam jetzt auch noch eine unfassbare Neuigkeit ans Licht: Königin Elizabeth (93) soll bereites ihren Rücktritt planen!

Die sonst so unerschütterliche Monarchin zeigte sich nach dem Sex-Skandal-Interview ihres Lieblingssohns Andrew (59) ungewohnt verletzlich. Immer wieder zieht sie sich zurück, will nicht gestört werden. Sie nimmt sich Zeit: Queen Elizabeth II. will die Zukunft der Monarchie neu ordnen.

Übergibt die Queen ihr Amt an ihren Nachfolger?

Eigentlich stand für die Queen stets fest: „Mein Amt gilt auf Lebenszeit!“ Aber jetzt schwindet ihre Kraft. Nicht nur der Andrew-Skandal, auch die Sorgen um ihren kranken Gatten, Prinzgemahl Philip (98), rauben ihr den Schlaf.

Queen Elizabeth II.: Die nächste Hiobsbotschaft! Wie lange macht sie das noch mit?

In dieser Lage kommt ihr ein jahrhundertealtes Gesetz ganz recht: Ohne abzudanken, kann sie all ihre Aufgaben auf den Thronfolger übertragen. Das heißt: Elizabeth bleibt Königin, Charles (71) wird Prinzregent. Noch hat Charles etwas Zeit, ein Wechsel wird es wohl auf keinen Fall vorm 95. Geburtstag der Queen geben, am 21. April 2021. König wird er allerdings erst nach ihrem Tod.