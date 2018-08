Queen Elizabeth II.: Sie zieht einen verheerenden Schlussstrich!

Ist jetzt alles aus und vorbei? Wie nun bekannt gegeben wurde, will Queen Elizabeth II. jetzt einen verheerenden Schlussstrich ziehen, der für die royale Familie definitiv eine Veränderung darstellen wird...

Queen Elizabeth II.: Abschied von ihrem Volk!

Queen Elizabeth II. plant eine aggressivere Strategie

Vor knapp drei Monaten gaben sich und Herzogin Meghan vor einem Millionenpublikum das Jawort. Eigentlich könnte das Liebesglück zwischen den beiden nicht schöner sein. Doch jetzt das Traurige! Schon vor dem großen Tag mussten sich Harry und Meghan immer wieder Anfeindungen durch Meghans Familie stellen, die auch nach der royalen-Wedding nicht abreißen. Doch damit soll jetzt Schluss sein...

Queen Elizabeth II. dem Ganzen ein Ende setzten!

Wie nun bekannt gegeben wurde, will die Queen den Negativ-Schlagzeilen durch Meghans Familie ein jähes Ende setzten! So will ein "Insider" laut " Tonight" wissen: "Der Palast, der sich sonst streng an die Richtlinie hält keine persönlichen Fragen zu kommentieren, erwägt nun eine aggressivere Strategie im Umgang mit ihrem Vater und ihrer Schwester." Ebenfalls erläutert er weiter: "Es gab schwierige Phasen zwischen Meghan und ihrem Vater, aber sie liebt ihn. Das macht das Ganze so schwierig." Was an den Gerüchten dran ist, ist nicht bekannt. Ist allerdings zu hoffen, dass sich die Wogen bald glätten werden...